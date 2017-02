Szinte nincs olyan hét, amikor a szálló por mennyisége ne haladná meg az egészségügyi határértéket valahol Magyarországon. A legfőbb kibocsátóként a vegyes tüzelésű kazánok mellett a korosabb, elavult környezetvédelmi besorolású dízelüzemű járgányokat nevesítik. Most már.



Akkor persze senki nem tiltakozott, amikor tömegével kezdték behozni az országba a Nyugaton már kiszuperált dízelautókat. Nem volt semmilyen felvilágosító kampány. Nem volt szabályozás, ami ez ellen hatott volna. Nem kérdeztek óriásplakáton. Tudta? Egy egységnyi, múlt században gyártott dízelmotorból X egység rákkeltő por, és mellékesen Y köbméter üvegházhatást növelő szén-dioxid kerül a levegőbe Z kilométernyi városi forgalomban megtett út során.



Dehogy tudta ezt a jóhiszemű vásárló. Csak azt tudta, hogy a használt dízel kevesebbet fogyaszt, sokkal jobban megéri, nagyobb a nyomatéka, jobban el lehet adni. És akkor még a gázolaj is olcsóbb volt, sőt, még szőkíteni is lehetett. Ki ne lelkesedett volna érte?



Így hát mi még talán akkor is bőven a tízéves átlagéletkor feletti dízelautókkal járunk majd itthon, vagy éppen nem járunk, mert az aktuális szmogriadó miatt el sem indíthatjuk őket, amikor Nyugaton már csak a közlekedési múzeumokban lehet látni ilyen járgányokat. Mi több, előfordulhat, hogy még akkor is a dízelmotor gyártására tanítjuk a jövő szakmunkásait, amikor az elektromos autók eladásai megnőnek, a motorgyárakban pedig a robotok térhódítását nézik döbbenten a szakszervezeti bizalmik.



Lehet majd persze hungarikummá nyilvánítani a dízelmotor nyomatékgörbéjét taglaló tankönyvet, amiből kétszázezer darab lesz még raktáron, és a képzés mindaddig nem szűnik meg, amíg az utolsó példányt el nem vitték a lelkes szülők a gyerekeiknek. Csakhogy a világ közben elhúz mellettünk. És hirtelen nem húsz-, hanem negyvenévnyire leszünk Ausztriától.