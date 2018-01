Szívvel, lélekkel

Lemond tisztségéről Szabó András, Árpás polgármestere, írtuk a közelmúltban. A községvezetőnek a szíve betegedett meg, műteni is kellett. „Majdhogynem a túlvilágról jöttem vissza" – mondja és jelként fogja fel a vele történteket: ideje lassítani. Jól ismerem Andrást és tudom, hogy polgármesterként erre nem lenne képes. Csak a száz százalékra, amit viszont az egészsége bánna. Lassíts, András, és vigyázz magadra!



Átnéztem a Kisalföld archívumát és megdöbbentem: az elmúlt tizenöt évben nyolc rábaközi polgármester hirtelen haláláról adtunk hírt. „Ne csodálkozz ezen, inkább azon, hogy a többiek bírják" – jelentette ki polgármester barátom, akivel beszéltem erről. Tudom, azok, akik szívvel és lélekkel, lelkiismeretesen teszik a dolgukat, rengeteg stressznek vannak kitéve. Egy kistelepülésen is, mint amilyen Szilsárkány, Bodonhely, Farád, Rábcakapi, Barbacs, Kisfalud, Rábacsécsény, Rábaszentmiklós. A polgármesterek egy egész közösség sorsáért felelősek és ennek nehéz terhét hordozzák a vállukon. Nem csak a közügyeket, hiszen sokszor a helyiek magánügyében is ők intézkednek. Sok a kudarc, amiket ki-ki a saját vérmérséklete szerint dolgoz fel.



Talán valamennyiükben közös, hogy nem könnyen teszik túl magukat a sikertelenségen. A mindennapos harcok, a gyakran leküzdhetetlen falak okvetlenül hatással vannak az elöljárók egészségére. „Vannak olyan ügyek, amik óriási lelki megrázkódtatással járnak. Azok bizony egy-egy szöget jelentenek nekünk. Az eredmények persze ellensúlyoznak és adják az energiát" – hallom a kijelentést ugyancsak a polgármestertől.



A feladatot azonban fél gőzzel nem lehet ellátni, csak teljes erőbedobással. Annak minden hátrányával, de örömével is, mert azért abból is sok jut a polgármestereknek. Az egyensúlyra azonban törekedni kell, hiszen a lélek segélykiáltására a test felel.