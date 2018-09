Szívdobogást!

Szerencsére sok hozzám hasonló beállítottságú barátom van, akik megosztanak a neten olyan videókat, mint Vecsei H. Miklós színész előadása a budapesti TedX-en. A világméretű konferenciasorozat szlogenje „ötletek, amikről megéri beszélni". Vecseinek is ilyen mondanivalója volt. Azt mondta, velünk, a fiatalsággal nem történik semmi. Amikor végigkattintjuk a híreket a telefonunkon, egyfajta érdektelenséggel viszonyulunk a világhoz.



A színész még azt is mondta, hogy amikor végre történik valami, van egy ötletünk, pezsgünk, akkor azt nem a fejünkben, hanem a gyomrunkban érezzük. És azt gondoltam, ez az. Végre valaki megfogalmazta! Mert pillangók nem csak akkor repkedhetnek a gyomrunkban, amikor a szőke herceg lehajol a fehér lóról csókot adni. Sőt! Ott vannak azok mindig, csak fel kell valahogy ébresztenünk őket! Én például azért járok ejtőernyőzni, mert már akkor megremegnek a térdeim, amikor a reptérre érek, ott vannak a barátaim és egész nap felejthetetlen élmények sora vár. De ugyanígy indul be a szívdobogásom és vörösödöm el, amikor új cikkötlet jut az eszembe, vagy amikor belépek egy focistadionba és meglátom a zöld gyepet. És ugyanígy csillog a szemem, amikor meglátom azt az interjúalanyt, akit nem kellett volna felkeresnem, de én akartam a találkozást.



Mindenkinek kell egy szenvedély, hogy történjen vele valami! Munka, hobbi, barátok vagy mindegyik. És emberek – főleg mi, huszonévesek! Mit szenvedünk azon, hogy túl sok dolgunk van? Hogyan lehetne túl sok? A szerelemből lehet túl sok? Akkor a tüneteiből sem. Csak meg kell találnunk, mi okozza őket.