Szivárvány

Köcsögök! – ordítja a kordon mögött a kopasz. Sörhasa van, öklét rázza, a napfény megcsillan az ujjait díszítő gyűrűkön, magasba emelt kezén tetovált sárkány pikkelyei ugrálnak az izmai felett. Férfias? Ízlés dolga...



A menetben haladó szakállas fiú dühösen kiált vissza: – Náci! – és meglengeti a szivárványos zászlót. Pólója mélyen kivágva, mellkasán lila csillámpor, szőke copfját fújja a szél. Férfias? Ízlés dolga...



Csak a felületes szemlélő számára jelentheti a Budapest Pride a melegek felvonulását és az ellentüntetők demonstrációját. Azért ennél messzebbre kellene látni. Harmincöt nagykövetség például közös sajtóközleményt adott ki a rendezvény kapcsán, amiben többek között azt írják, az emberi jogok tiszteletben tartása – beleértve az igazságosságot, egyenlőséget, diszkriminációmentességet, szólásszabadságot, valamint ezen jogok háborítatlan gyakorlását –, valamint a jogállamiság azok az alapok, amelyekre a demokratikus államok épülnek.



„Rendíthetetlen meggyőződésünk, hogy az emberi jogok egyformán vonatkoznak valamennyi emberre" – áll a közleményben. Valami ilyesmit gondolhattak azok is, akik nem homoszexuálisok, mégis ott voltak a Pride felvonulói között. Ők is mások? Ők is mások!



Hiszen mindnyájan mások vagyunk! Elég fura lenne a világ, ha csak Nagy Márták vagy Kovács Pistikék rohangálnának benne. S mielőtt bármit is ócsárolnánk, lenéznénk vagy üldöznénk, nem kellene a dolgok mögé nézni? Ha már szélsőséges példákkal operálok, hadd kérdezzem meg, melyik szimpatikusabb: az a férfi, aki szexuális irányultságát tekintve normális, de a négy fal között veri a feleségét vagy az, aki az azonos neműekhez vonzódik, de elítél minden erőszakot...?



A kívülállók közül sokan úgy vannak ezzel a felvonulással, hogy jó-jó, jogukban áll szeretni, de minek a másságot mutogatni? Nekik is igazuk van, mint ahogy ebben a történetben tulajdonképpen kicsit mindenkinek. Nem is lenne értelme a demonstrációnak, ha a társadalom elfogadóbb lenne. Nem próbálnánk meg...?