Szétfoszlott álom

Meggyilkolták az olimpiai álmot – nyilatkozta a minap Schmitt Pál volt köztársasági elnök, olimpikon. Nem leplezte csalódottságát és akkor arra buzdított: „Meg kellene tartani a népszavazást, erősen megnyerni és folytatni a pályázatot." Schmitt Pál egészen bizonyosan nincs egyedül az álláspontjával, sokan hisznek az olimpiai álomban. Abban, hogy egy ilyen rendezvény jót tesz az ország hírnevének és a nagy beruházások felpezsdítik a gazdaságot. Csakhogy az ellenkező véleményen lévők tábora is népes. Szerintük Görögországhoz hasonlóan belerokkanna az ország az erején felül vállalt beruházásokba. A momentumos fiatalok végigfotózták Athén emblematikus olimpiai helyszíneit. Mit mondjak, siralmas látványt nyújtanak a gazzal benőtt, rozsdától pusztuló létesítmények. A 2017-es magyarországi vizes vb pedig arra példa, hogyan úsznak el a legtakarékosabb pénzügyi álmok is: eredetileg 24, aztán 40 milliárd forintból kellett volna kijönnie a rendezésnek, a végső összeg viszont a százmilliárdot súrolja.



A fővárosi közgyűlés tegnap nem döntött a népszavazás kiírásáról, annak ellenére, hogy a Momentum 266.151 támogató aláírást gyűjtött össze. Aztán jött a fordulat. Délután egyeztetett a miniszterelnök, a főpolgármester, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke és este bejelentették: Budapest nem pályázik a 2024-es olimpiára. Nem tarthat fenn az ország elhúzódó, vereségre ítélt pályázatot. Ezzel Schmitt Pál álma végképp szertefoszlott és a népszavazás kezdeményezői sem örülnek felhőtlenül. Utóbbiak ugyanis azt szerették volna, ha az emberek döntik el, hogy akarnak-e olimpiát. Itt jegyzem meg: ezt már azelőtt meg kellett volna kérdezni, mielőtt Budapest beadta a pályázatát. Akkor most nem kellene senkit azzal vádolni, hogy megtorpedózta a nemzeti álmot. Nem mellesleg, némi apró is megmaradt volna a kasszában.