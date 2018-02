Szervezkedünk

Nem először és valószínűleg nem is utoljára fordul elő a megyeszékhelyen, hogy a nagy érdeklődésre számot tartó kulturális rendezvények „ütik" egymást. Ez a jelenség természetesen annak köszönhető, hogy igen széles és színes Győr művészeti kínálata, ám roppant bosszantó is.



Éppen az elmúlt szombaton tapasztalhattuk, hogy egy időben rendezték a Győri Nemzeti Színház Rossini-premierjét a Madách Színház Audi-arénában megrendezett Mamma Mia! musicaljével. Borítékolható volt, hogy az ABBA legendás muzsikája telt házat produkál. Olyannyira igaz volt a feltételezés, hogy egyenesen négy előadást kellett tartania Gallusz Nikiéknek, hisz elővételben elkelt minden jegy. Arra azonban valószínűleg senki sem gondolt (talán nem is érdekelte a szervezőket), hogy a négy telt házas Mamma Mia! potenciális fizetőnézőket von el az állandó győri társulattól. Arról nem is beszélve, hogy az opera (még ha víg is) kényes műfaj. Egyre szűkül az operakedvelők köre, ezért ha rászerveznek egy tuti népszerű musicalt, nagy eséllyel elszívhatja a klasszikus műfaj kedvelőinek egy részét is.



Szerencsére ez nem így történt most szombaton, mert a hírek szerint a színházban is teljesen megtelt a nézőtér, ám maga a jelenség mégis aggasztó. Bosszantó az érdeklődő néző számára, hisz valamelyik eseményről biztosan lemarad. És bosszantó a művészek számára is, mert kasszazárásig aggódhatnak a nézőszám miatt. Minden bizonnyal van erre orvosság. Elsősorban talán a megfelelő kommunikáció...