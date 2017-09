Szertenézett, s nem lelé

Igyekezzél hármasban lenni, amikor öt nagyhatalom irányítja a világot – szólt a XIX. század diplomáciai alapvetése. Most a XXI.-et írjuk, újabb nagy átrendeződés zajlik a glóbuszon. A hét eseményei nyomán célszerű áttekintenünk, kivel is vagyunk éppen Európában. Németország, Európa csúcshatalma választásokra készül.



Ezzel együtt megjött Merkel utolsó figyelmeztetése Orbánéknak: térjenek észre, különben kívül találjuk magunkat az unión. A franciák gyorsítanák az EU átépítését. Macron nemrégiben gondosan kikerülte közép- és kelet-európai turnéján Budapestet, amikor szétszedte a magyar csodafegyvert, a V4-eket. A britek, Cameron már múlt idő. Éppen a Brexittel próbálnak sunnyogni, hogy ne jöjjenek ki belőle olyan rosszul. A holland nagykövetet nemrégiben küldte el Szijjártó kükümér...



Közvetlen szomszédaink közül az osztrákok, csehek és szlovákok a slavkovinak nevezett szövetséget farigcsálják Visegrád helyébe. Fél szemmel persze a németeket lesik. Mi meg a napokban fenyegettük meg Horvátországot, hogy nem támogatjuk csatlakozásukat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD) a Mollal kapcsolatos ághelyeskedésük miatt. A héten berendelte a Külgazdasági és Külügyminisztérium Ukrajna budapesti nagykövetét is, hogy tudassák vele, „szégyennek és gyalázatnak" tartjuk mindazt, amit Ukrajna az oktatási törvény módosításával művel. A románokkal is oktatásügyileg, a marosvásárhelyi katolikus gimnázium felfüggesztése miatt fagyott az arcokra a mosoly. Maradnának a lengyelek, akik viszont oroszfóbiájuk okán vágyakozva Amerikára, s kicsit Németországra függesztik szemeiket, s nemigen értik a mi putyini hevületünket.



Na jó, a héten megsimogattuk kicsit Zentán a szerbeket, s továbbra is megvan még nekünk Vlagyimir Vlagyimirovics. Minő ortodoxia.