A héten meghalt Szepesi György, a Guinness-rekorder rádiós. Ő volt ugyanis a leghosszabb ideig tevékenykedő sportriporter a világon. Ha munkásságának léptékét akarjuk szemléltetni, elég, ha megjegyezzük: tizenöt olimpián dolgozott. Kevesen tudják, Friedländer Györgyként született 1922-ben. Élt 96 évet. Nem tudom, a fiataloknak mond-e valamit a neve. De ha meg kell jelölni egy rádiós személyiséget, az én korosztályomból nagy valószínűséggel Szepesit említenék a legtöbben. Aktív korában az ő neve egybeforrt a magyar sporttal, a magyar focival. Stílust teremtett, amit aztán igazán egyedül neki sikerült követnie. Gyermekkoromban kipróbáltam: focimeccset néztem a tévén és Szepesit hallgattam hozzá a rádión. Mintha két meccs ment volna. A képen passzolgatás volt látható, a rádióban pedig viharos támadások harsogtak. Mert ő egy fokozattal mindig hangosabban és hevesebben közvetített, mint ami tán jogos lett volna.



Éppen ez adta a különlegességét, hisz ezzel tudta magával ragadni a hallgatóságot. Persze nem szerette mindenki, itt Győrben is lenne mit a szemére vetni. MLSZ-elnökként a nyolcvanas években – finoman szólva – nem támogatta úgy az ETO aranycsapatát, mint ahogy az kijárt volna. Aztán arról is beszéltek, hogy ügynök volt az átkos rendszerben. Erről ő mindig elhárította a kérdéseket, s halála utánra ígérte a választ. Most már megkaphatjuk. Az bizonyos, egy diktatúra idején, egy sportszempontból is ellentmondásos korban alkotott egyénit és maradandót. Nehéz örökség az övé. Fel kell kötnie a gatyát annak, aki meg akarja közelíteni Szepesi György teljesítményét, hatását a sportra, a rádiózásra, a szurkolókra. Meg aztán gyanítom, a mostaniak hátralévő életükben nem tudnak olyan focisikerekről tudósítani, mint amilyenekről Szepesinek megadatott. Ezért is jó rá emlékezni.