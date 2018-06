Szépen vagyunk

A nyár a szépségversenyek időszaka, többféle ilyen megmérettetés is van már Magyarországon is. A Kisalföldben hírt adtunk például a Miss Éden környezetvédelmi szépségversenyről, ahol egy győri lány a nemzetközi döntőbe jutott. Hurrá! Közben olvasom a hírt az interneten: nem lesz több bikinis vonulás a Miss America versenyen. A jövőben nem az fog számítani, hogyan néznek ki a versenyzők, hanem hogy mi hagyja el a szájukat, amikor felszólalnak társadalmilag fontos kérdésekben. A döntés a #metoo-mozgalom eredményeképpen született. Merthogy a zaklatási botrányok tavaly a Miss Americát sem kerülték el: a versenyt szervező cég vezetőinek decemberben azért kellett lemondaniuk, mert kiszivárgott, a levelezéseikben durván viccelődtek egymás között a lányokról. Ezért nem mutatják meg formájukat bikiniben Amerika legszebb lányai.



Ennél nagyobb ostobaságot rég hallottam, szerintem itt félrecsúszott valami. Micsoda marhaság ez: szépségverseny, ahol nem a szépség számít. Inkább jófejségpróbává alakul. Éljen a világbéke! Ne értsenek félre, én magam törném le a kezét minden bunkónak, vágnám orrba az összes taplót, aki szexre kényszerít egy nőt, akár fizikai erővel, akár verbális fenyegetéssel. Na de azért álljon meg a menet! Azért hadd gyönyörködjünk továbbra is egy szép női testben, pláne ha éppen ezért vonul elénk! És hadd dicsérjük meg érte! Hadd lehessen már versenyt is tartani arról, ki a legszebb, a legformásabb a szépek között!



Ez a #metoo-kampány már nagyon átfordult. Rossz irányba. Szerintem egy nőnek sem jó, ha a férfiember nem mer egy pikáns bókot megengedni, ne adj isten férfiként közeledni egy nőhöz, mert tart attól, hogy zaklatásnak minősítik és pellengérre állítják miatta. Pedig mindezt nemcsak bunkó módon lehet csinálni, hanem kedvesen, gyengéden és igazán férfiasan is. Ha még van egyáltalán jelentése ennek a szónak...