Szemük rajtunk

Az internetszolgáltatók ügyfeleik beleegyezése nélkül is gyűjthetik, használhatják és el is adhatják előfizetőik adatait, böngészési előzményeit. Legalábbis az amerikai képviselőház minap elfogadott javaslata szerint, amiről már csak Trump elnök aláírása hiányzik. Mondhatjuk, Amerika messze van, de ha ez gyakorlattá válik, érdekes jövőt vetít elénk is, már ami a magánélet sérthetetlenségét illeti, hivatkozási alapnak ugyanis bárhol megteszi majd.



Ha tetszik, ha nem, internetszolgáltatónk jobban ismer bennünket, mint a saját anyánk. Lát minden nyomot, amit a világhálón hagyunk, márpedig lassan mindent ott teszünk. Ismerhetik levelezőpartnereinket, tudhatnak minden felkeresett weblapról, azonosíthatják politikai nézeteinket, tudhatják, mikor és mennyi fizetést kapunk, mire költjük, merre járunk, hovatovább azt is, mikor vagyunk otthon és kivel. Mindenkiről minden tudható és ezek az adatok lehetnének adhatók, vehetők szabadon, mindenféle engedély nélkül is. Talán nem alaptalan a félelem és a kétség, hogy a kereskedelmi cégeken túl vevőként a politika is bejelentkezhet majd ezért, azért, ha éppen arra támad úri kedve.



Én még akkor voltam gyerek, amikor a vezetékes telefonra öt évet kellett várni, de tudni véltük, mit jelentett, ha kattogott a vonal, és meg sem lepődtünk, ha felgőzölve és rosszul visszaragasztva kaptuk meg szeretteink külföldről feladott leveleit. Most némileg azért más a helyzet, de ugyanúgy nem tulajdonosa az ember a saját adatainak, csak most azt sem tudja, mikor és kik figyelik. Ha van ennél ijesztőbb, az az, hogy az emberek zömét mindez annyira sem érdekli, mint egy hétköznapi alaptörvény-módosítás. Szép lassan beletörődtünk, hogy olyan lett az életünk, mint egy maratoni valóságshow, amiben bármikor adásba kerülhetünk. És nem mondhatunk rá nemet.