Szemétügyek

Tudjuk, mekkora indulatokat gerjesztett, hogy egy ingyenes koncert műszaki hiba miatt meghiúsult Győrben. Annak ellenére, hogy az elmaradt egy fellépés mellett tucatnyi koncertet élvezhetett jegyvásárlás nélkül a közönség. Az internet népe így is Majkáék és a szervezők vérét kívánta. A verbális erőszak a világhálón ugyan egyelőre megáll a szájkaraténál, de egyre aggasztóbb jelenség.



A győri Majka-sztori 65 ezer kattintást hozott a kisalfold.hu-n, míg arra a hírre alig pár ezren voltak kíváncsiak, hogy az ünnepi programok után gázolni lehetett a szemétben Marcalvárosban. Kedd reggel „volt szerencsém" a cirkusztérnél járni. Ennyi eldobott műanyag palackot a szennyezett tengerpartokon látni a tévében.



Ahogy a győri közönség jelentős részének nem jutott eszébe, hogy zöldterületet borítanak be műanyaggal, ugyanúgy fájóan sokak nem veszik észre magukat a szelektív gyűjtőszigeteknél. A szemétszállítás több sebből vérzik Győr környékén, ezt a tényt kár tagadni, de az áldatlan állapotokról vastagon tehetnek azok is, akik hét és fél éve képtelenek megérteni a szelektív szemétgyűjtés lényegét. Akik a háztartási hulladékot és a lomot a tiltás ellenére kidobják a gyűjtőszigeteken. Akik úgy otthagyják üvegjeiket, papírjaikat, hogy nem fér több szemét az edényekbe.



A saját lakóutcámhoz közeli szelektív szigeten döbbentem arra rá, hogy családi házak környezetét, ott élő emberek portáját teszik tönkre az elhajított szeméttel. Az empátia teljes hiányát mutatja, hogy a szemetelő látja a kertben dolgozó idős házaspárt, mégis szinte a kerítésükhöz vágja a mocskát. Vajon ha holnap az ő háza mellé telepítenének újabb gyűjtőszigetet, akkor észbe kapna?