Pár éven belül teljesen betilthatják Magyarországon is a műanyag zacskókat, mely most a szemetek közül az első számú „közellenség" lett az illetékesek szemében. Megannyi drámai videó és fotósorozat jelent meg a közelmúltban arról, hogy a tengerek, folyók élővilágát mennyire fojtja meg a vizekbe kerülő műanyaghalom.

Alapvetően lelkes szelektív gyűjtőként egyetértek azzal, hogy minimalizáljuk a szemét mennyiségét, viszont a fő problémát nem maga a műanyag zacskó, hanem az ember jelenti. Mert azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy a szemét magától vándorol az illetéktelen helyekre.



Nem kell egyébként messzire menni, elég a kijelölt szelektív hulladékszigeteken körülnézni. Százból jó, ha egyszer látni olyat, hogy mondjuk a papírnak fenntartott konténerben csak az van, ami oda is való.

Azért van jó hír is, a minap hallottam, hogy az elemek és akkumulátorok szelektív gyűjtésében viszont az uniós átlag felett teljesít Magyarország, összesítésben a harmadik helyen állunk, csak Belgium és Luxemburg jobb nálunk.



Mielőtt pezsgőt bontanánk, nem árt tisztázni: ezen hulladéknak csupán az 53 százalékát hasznosítjuk megfelelően, azaz gyakorlatilag minden második ellenőrizetlenül végzi.



Szóval hozhatunk szabályokat, betilthatjuk a műanyag zacskókat, amíg a fejekben nem tudunk rendet tenni, addig ellep bennünket a szemét. Mert az az ember, aki a vízzel teli flakont el tudja vinni magával kirándulni, üresen azonban már „nehéznek" találja, ezért inkább eldobja az erdőben, azt egy ilyen rendelet nem hatja meg. Persze ha rajtakapnák, s súlyos pénzbüntetést kapna, elgondolkozna, addig viszont ha a környezetvédelemről van szó, csak azzal a szlogennel ért egyet: „Védd a fákat, egyél hódot!"