Szemét ügy

Na, ez is azért állt meg, hogy a fák közé vigye a szemetet – jegyezte meg rokonom, amikor Győrszent-

iván felé autózva arra lettünk figyelmesek, az erdő szélén ócska tragacs pihen, merev arcú gazdája pedig éppen kifelé ballag a zöldből. Sajnos lehet, hogy az emberismeret igazat szólt szájából.



Budapesten minden kerületben évente egyszer tartanak lomtalanítást, akkor napokon át az utcán hever lom, törmelék, régi bútor, újságpapír. Igazi kincsesbánya ínyenceknek, amatőr műgyűjtőknek, na meg persze a lomisoknak, akik hamar elfoglalják örökölt helyeiket a házak ajtaja előtt, hogy utána aprópénzért egyből kiárulják a begyűjtött értékeket. Látványosság, melytől hátrahőkölnek a bámész külföldiek, nem értik, mi ez a szemét a világörökségi területek közepén, az Opera vagy a Halászbástya lábánál.



yőrben már nincs lomtalanítás, megszűntek a járdára helyezett, eltört székből, egykori slágerírók könyveiből, festékesdobozokból összerakott halmok. Helyette van szelektív hulladékgyűjtés, meg hulladékudvarok, szóval elvben minden stimmel, rend van.



Aztán mégsem, mert nagy a hőbörgés, halljuk-olvassuk: rossz helyre rakták a szelektívet gyűjtő kukákat, kifolyik belőlük a kosz, az üzemeltető nem győzi a rendrakást, ráadásul embere sincs elég a munkára. Amint rendet tesznek, jönnek a hajléktalanok és szétdobálják a szemetet, panaszkodnak a lakók. A felügyelet pedig, ha kuka mellé rakott szemetet lát, bünteti a tulajdonost, akkor is, ha az elkeseredetten bizonygatja, hogy ő a kukába tette. Így aztán a lusták vagy azok, akik sajnálják a pénzt, megállnak kocsival az erdő mellett...



„Az ember nem csupán megszületik, ember lesz, emberré válik" – mondta lapunknak Kozma Imre atya. Olyanná, amely elvileg szereti a rendet, irtózik a szeméthegyektől, ússzon az az Indiai- óceánon vagy csúfítsa a szentiváni erdőt. Most már csak a nevelés, von Haus aus hiányzik, de nagyon.