Szemét kint és bent

A csornai önkormányzatnak eddig is meggyűlt a baja a szemetelőkkel. Teleszórják a határt, az árkokat, a rétek szélét. Kibelezett hűtők, műanyag alkatrészek, autógumik terítik be a külterületet. Elcsípni nem lehet az illegálisokat, hiszen este vagy kora hajnalban lopják ki a szemetet, kijátszva rendőrséget, mezőőröket, polgárőröket.



Mostanában azonban már a belterületet sem kímélik Csornán. A külterület nyilván messze van, hát bent, a városban ürítik a szemetet a halmozók. A szelektív gyűjtőszigeteket vették célba. A Lehel téren rendszeresen jelenik meg a kommunális hulladék, krumplihéj, tejesdoboz, műanyag flakon. Aztán ipari szemét: festékesvödrök, takarófóliák, építési törmelék. A napokban több helyen is kidobott matracok díszlettek. Egyszerűen csak a szelektív sziget mellé dobva. Vasárnap tetőzött a szeméthullám. A kis-csornai lerakónál körülbelül két utánfutóra való rongy, használt ruha jelent meg a hajnali órákban. Nem egy édesanya szedte össze gyermekei kinőtt ruháit, hiszen látszik, hogy ipari a mennyiség. A napokban már néhányan válogattak is a halomban, abban bízva, hogy lesz benne még használható. Szerintem nem nagyon volt, eredeti gazdája már kiszedte belőle a javát.

Tizenöt éven keresztül voltam a csornai polgárőrség vezetője. Évente többször is részt vettem különböző szintű megbeszéléseken szemétügyben. Ott voltak a zöldszervek, a környezetvédelmi hatóságok, az önkormányzat, a rendőrség munkatársai, képviselői. Már tíz évvel ezelőtt is mind egyetértettünk abban, hogy ez így nem mehet tovább. Fel kell lépni az illegális szemetelés, a környezetszennyező műanyag- és ruhatüzelés, a külterület szennyezése ellen. Nagyon szép volt, amikor mindenki bólogatott. Aztán kiderült, hogy mindenki a másik felé intett a fejével. Ez a dolog ugyanis mindig a másikra tartozik. Azaz, igazából nincs olyan hatóság, amelyik komoly gátat tudna szabni a jelenségnek. A pénzbírság nem visszatartó erő a fülön csípett szemetelőknek.



Hatékony intézkedés viszont egyelőre nincs.