A véletlen hozta úgy, hogy a múlt heti szerdai hírblokkokban egyszerre szerepelt két Szalah: Mohamed Szalah és Salah Abdeslam. Mindketten Szaladin szultán nevének hordozói. Előbbi egyiptomi válogatott labdarúgó, jelenleg a Liverpool FC gólvágója. A 25 éves szélső akkor éppen korábbi csapatát, a Romát küldte haza a BL-elődöntő első meccsén két góllal. Azóta már a Bajnokok Ligája kijevi döntőjére készül a madridi blancók ellen. Jellemző, hogy a Farkasok drukkerei a most szerdai kupakudarc után is külön gratuláltak neki: az „AS Roma (...) álma már nem él, de te ott leszel az új színeidben. Sok sikert a Bajnokok Ligája-döntőben!" – üzenték az ultrák. Hazájában istenítik, szülővárosában, Nagrigban imádják. Ott amúgy a kórház és iskola után most éppen egy víztisztítót építtet az övéinek. Rajonganak érte Rómában és a Mersey partján. A világ meg ámul cselein, beindulásain, góljain. Nem gyalog van pályán, az biztos.



A Premier League-ben, ahol az idei szezonban 46 mérkőzésen 43 gólnál jár, most választották meg az év játékosának. Aktuális futballpiaci értéke 80, kivásárlási ára 200 millió euró. Jelenleg a világ legkeresettebb játékosa.



Salah Abdeslam Brüsszelben született 28 éve. Marokkói származású francia állampolgár. Őt gyanúsítják a Párizsban 2015. november 13-án, hét helyszínen 130 ember halálát követelő terrorcselekmények előkészítésével. Azon a tragikus napon maga is robbanóövet viselt, ám az nem lépett működésbe. Az amúgy francia őrizetben lévő Salahot a múlt héten egy brüsszeli bíróság ítélte terrorista gyilkossági kísérlet vádjával 20 év börtönre. Ezt nem a párizsi támadásokért kapta, hanem mert az egyik razzia során társával meglőtt egy belga rendőrt.



Védőügyvédjének állítólag azt mondta, a Koránt nem olvasta, a világhálón látott róla valami összefoglalót.



Szalahért rajong a világ, Salahot meg megveti. Vallás, bőrszín, állampolgárság nem játszik. Csakis a tett.