Szabályos út

Magyarországon a szabályok nem annak szellemében készülnek, hogy gördülékennyé tegyék a dolgok menetét. A szabályalkotók azt feltételezik, hogy csalni akarok, ezért akadályokat építenek a rendszerbe. És ki jár rosszul? A becsületes többség. Íme egy példa! Vagy tíz éve írtam kálváriámról, amikor az autópálya-matricát akartam átírni régi kocsimról az újra. Közben fénysebességgel fejlődött az informatika és a kommunikáció, de némely hivatali ügyekben nem változott semmi.



Szóval ismét autót cseréltem. Nézzük a tájékoztatót (amit öt nap után kaptam meg e-mailes érdeklődésemre)! Nos, az első megállapítás: „Az ügyintézésre kizárólag személyesen, ügyfélszolgálati irodáink valamelyikében van mód." Anno az interneten vettem egy arra hivatott cégnél. Venni tehát lehet interneten keresztül, átíratni nem. Vajon miért? A megyében egyébként egy ilyen iroda van, Lébénynél...



Aztán az átíráskor le kell adni a vásárláskor kapott ellenőrző szelvényt. Vajon mi a bánatnak? Hiszen benne van a rendszám a rendszerben. Különben hogyan ellenőrizték a kameráikkal, hogy jogosultan használtam az utat vagy sem? Meg egyáltalán, ki őrzi azt meg? Aztán be kell mutatni „az új jármű forgalmi engedélyét annak igazolására, hogy a jármű díjkategóriája megegyezik a korábban jogosult jármű díjkategóriájával". Itt megint megjegyzem: a vásárláskor semmiféle forgalmit nem kell bemutatni. Akkor most minek?



Továbbá be kell mutatni a régi autó okmányiroda által hitelesített adásvételi szerződését, hogy igazoljam, jogosan akarom átíratni a matricát. Ugyan mi másért akarnám végigcsinálni ezt a procedúrát? Nem mellesleg 1470 forintért, merthogy ennyibe kerül az ötezer forintos éves megyei matricám átírása. Summa summarum: hagytam veszni a régi matricát, egy perc alatt vettem egy újat az interneten (5000 forint plusz 230 forint „kényelmi díj"). Talán ez volt a cél?



Némely hivatali ügyekben nem változott semmi.