Szabály szerint

Minap a kollégám arról írt, hogy a betegek nem értik az orvosi papírokat, nekik a latin szöveg kínaiul van. Persze a két orvos közötti kommunikáció alapeleme a latin szöveg, hogy minden gyógyító ugyanazt értse alatta. Ez fontos. De az is, hogy a legfőbb érintett, azaz a beteg is tisztában legyen a saját állapotával. E téren pedig van mit tenni. Más közegben is bárki tapasztalhatja, hogy a hivatal emberének első számú – sokszor egyetlen – célja, hogy a törvényeknek, szabályoknak megfeleljen. Hányszor olvastuk, hallottuk: a jogszabályokban leírtak szerint jártunk el. Hogy hasznos az intézkedés vagy sem, néha sokadrangú kérdés. Ha az egyáltalán.



Gondoljunk csak a bikkfanyelven megfogalmazott levelekre, amelyek nyilván megfelelnek a benne felsorolt paragrafusoknak, csak senki sem érti. Ott vannak az utóbbi években sokat citált banki szerződések. Miért nem lehet öt kerek, egyszerű magyar mondatban összefoglalni a tízoldalas szerződés lényegét a kedves ügyfél számára? Akinek a bizalmára és pénzére számítunk. Vagy nézzük meg bármelyik gyógyszer használati utasítását! Hosszan sorolják a tudnivalókat, hogy fedezze magát a gyártó az esetleges perek esetére. Így viszont nehéz meglelni a legfontosabb jellemzőket. A közüzemi számlákon pedig virít, hogy mekkora összeg a rezsicsökkentés áldásos hatása, de az nem derül ki, hogy a havi átalányt fizető vajon hogyan áll az adott pillanatban: túlfizetése vagy tartozása van? Pedig csak ezt szeretné tudni a fogyasztó.



Jó lenne, ha mindenki úgy érezné, először meg kell találni a megoldást a szemben álló gondjára, bajára. S ha ez megvan, akkor jöhet a következő lépés: szabályos formába önteni.