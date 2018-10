Szabaddobás

A hét hazai kézilabda-szenzációját a Tatabánya csapata szolgáltatta azzal, hogy a magyar férfibajnokságban legyőzte az Európa legjobbjai között számon tartott és a közeli napokban edzőváltáson átesett Veszprémet. Ez azért is meglepetés, mert a bakonyi egylet egy 2002-es ceglédi döntetlen óta pontot sem vesztett itthon más csapat ellen, mint a nagy rivális Szeged.



A Tatabánya magyar állampolgársággal is rendelkező szerb nemzetiségű edzője, Matics Vladan nagyszerű csapatot rakott össze az egykori bányászvárosban, amely tavaly bronzérmes volt a két nagy mögött. Elképzelhető – bár még messze van a vége –, hogy a Szeged meg tudja védeni a bajnoki címét.



Mindezek azért is jutottak eszünkbe, mert hajdanán ez a nagyszerű trió a Rába ETO-val együtt parádés négyest alkotott. És ebben a versengésben gyakran a győri zöld-fehérek voltak a legjobbak. Ha csak a legnagyobb sorozatot nézzük, akkor az ETO 1987-ben megszerzett bajnoki elsőségét kétszer is megvédte, először 1988-ban, majd pedig a bajnokság őszi-téli átállása miatt 1990-ben, miközben többször megnyerte a magyar kupát, egy alkalommal pedig az IHF-kupát is.



Hajdanán a szinte mindig zsúfolt Magvassy-sportcsarnokban ők vitték a prímet, a Textiles vagy éppen a Richards női csapatainak bajnokijai előmeccsként szolgáltak a sportágért rajongó szurkolók számára.



Hogy az említett négy nagy közül miért pont Győr akkori legjobb csapata, miért pont az ETO jutott a napjainkban is jól ismert sorsra, talán egy tanulmányt is megérdemelne. Ennek magyarázatára ez a rendelkezésre álló néhány sor kevés. Akik átélték, nem felejtik. Kár, hogy a döntéshozók igen.