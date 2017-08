Szent István fiához intézett Intelmei az első ezredforduló ideális uralkodójának képét tükrözik. Az eszményi fejedelem első királyunk szerint a szeretetvallás, vagyis a katolikus hit megőrzője és gyakorlója. Ebből fakadóan tisztelettudó, bölcsen ítélő, türelmes, befogadó, kegyes, a jótanácsot követő, bűnbánó és irgalmas.



„Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is... Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes..!" – olvassuk az ezeréves könyvben.



Hol voltunk még akkor a modernitás hatalomtechnikai boszorkánykonyhájának trükkjeitől, sőt, elvárásaitól. Niccolo Machiavelli jó ötszáz éve fejtette ki, hogy milyen taktikát kell követnie egy uralkodónak a hatalom megszerzéséért, megtartásáért.



A machiavellista másokat eszközként használ fel céljai érdekében. Sőt, mára odáig fajult ez a magatartás, hogy a pszichológia külön nevet is adott neki: Sötét Triád. Ők azok, akik elvárják a csodálatot és a különleges bánásmódot (nárcisztikusak), ezzel együtt érzéketlenek és kegyetlenek (pszichopaták) és aktívan manipulálnak másokat (machiavellisták). A triád emberei jellemzően nem éreznek lelkiismeret-furdalást. Nem igazán foglalkoznak tetteik erkölcsi vetületével. Megtévesztéssel vagy hazugsággal is megpróbálnak előbbre jutni. Érzéketlenek, de hízelegnek is magasabbra jutásukért. Keresik a hatalmat és az elismerést. Cinikusak. Hajlamosak kihasználni másokat saját céljaik érdekében. Elvárják, hogy különleges szívességeket tegyenek nekik. Vágyják mások odafigyelését.



O tempora, o mores!