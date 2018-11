Időnként van egy olyan érzésem, hogy mi, magyarok szívesen veszünk át külföldről minden hülyeséget. Bárcsak az értelmes dolgokkal is így lennénk – teszem hozzá ilyenkor. Valentin-nap, halloween, Black Friday. Ezek valahogy jobban mennek nekünk, mint a szelektív hulladékgyűjtés, a cipzárszerű elsőbbségadás útszűkületben vagy a fűnyírásmentes nyári szombat délután. Mert ezek odaát kicsit jobban mennek már. Szóval a Nyugatról, főleg Amerikából ideért külföldi szokásokat nagyon szeretjük, még ha nem is vagyunk tisztában azok eredetével.

Amikor ezeket a sorokat olvassa Ön, nyájas olvasó, már túl vagyunk a Black Fridayen. Amiről legtöbbünk csupán annyit tud, hogy ekkor vásárolni kell. Boldogan, mert akció akciót követ. Én legalább megnéztem a Wikipédián, honnan jön ez az egész. Nos, a Black Friday az Egyesült Államokban 1966-ban kezdődött, használata 2009-re vált általánossá.



Magyarországon első alkalommal 2013. november 29-én tartották meg. A „Fekete Péntek" nevet pedig a philadelphiai rendőrség adta a hálaadást követő napnak. Ekkor indul meg ugyanis a karácsonyi bevásárlószezon, ami hatalmas dugókkal, a belvárosi boltokhoz siető vásárlók miatt tömött járdákkal jár. Ezt vettük tehát át mi is – egyelőre a hálaadás nélkül.



A hazai üzletek persze remekül kihasználják ezt az új módit, hirdetik az akcióikat rendesen. Mi meg hiszünk a hihetetlen ajánlatoknak is. Ez van.



Az pedig, hogy ezeket a külföldről átvett szokásokat ráadásul angol nyelven emlegetjük, végképp kiborít. Black Friday. Nekem ettől lett a tegnapom igazán fekete péntek.