Soproni szívvel

Sopron, Sopron, Sopron! – zúgta az arénát megtöltő 2200 szurkoló 2009. február 20-án, amikor a város éppen MKB-Euroleasing néven szereplő női kosárlabdacsapata ismételt győzelmet aratott a francia Bourges felett és ezzel története során először bejutott az Euroliga négyes döntőjébe.



Emlékezhetünk még a hajdani Ronchetti-kupa-sikerre – 1998-ban szerezte meg a serleget a soproni csapat –, a Rátgéber-féle PVSK-val megvívott fergeteges hangulatú bajnoki, illetve Magyar Kupa-döntőkre, túlzás nélkül állítható: szinte sikk volt Sopronban a női kosárlabdacsapat meccseire járni.



Úgy tűnik, aztán a publikum egy részét elkényeztették a sorozatos sikerek, vagy a hosszú évek alatt, ahogy elmúlt az újdonság varázsa, úgy maradozott el a sok néző is a soproni női meccsekről.



„Egy időben nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy mit kellene tenni, miközben próbáltam megfejteni a soproni közönség lélektanát. Mára ez utóbbit feladtam" – nyilatkozta némi keserűséggel a közelmúltban Török Zoltán, a klub ügyvezetője. Akkor még nem is sejthette, hogy az idei Final Fourért vívott Fenerbahce elleni első meccsre is a korábbival szemben mindössze 1500-an jönnek össze, alig több mint fél házat teremtve ezzel a csarnokban.

Persze minden jóvá tehető.



A Sopron Basket két napja nagyot alkotott: Isztambulban győzve a sokkal esélyesebb Fenerbahce ellen, visszahozta a reményt a négy közé jutásra. Ők már megtették a magukét.



A jövő héten szerdán a leghűségesebb város szurkolói is megtehetik. Zúgjon hát a Hajrá, Sopron!