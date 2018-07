Soproni kálvária

Idén megünnepelték a Soproni LC sporttörténelmi tettét: éppen negyedszázada, hogy a leghűségesebb magyar városnak először lett élvonalbeli labdarúgócsapata. Ugyan csak tiszavirág-életű volt az NB I-es tagsága, de így is mély nyomot hagyott a helyi szurkolókban. Egy kicsit a magyar futballtörténetben is, hiszen az SLC volt az egyetlen hazai klub, ahol szerepet vállalt a kor világhírű magyar edzője, Csernai Pál.



A város legnagyobb labdarúgósikerét azonban a Matáv FC Sopron érte el, amely 2005-ben megnyerte a Magyar Kupát és a bordó-szürkék ezt követően kiléphettek az európai kupaporondra. Aztán a távközlési cég kivonult a soproni foci finanszírozásából és onnantól kezdve a város labdarúgása megindult a lejtőn. Az FC Sopron egy ideig még tartotta magát az élvonalban, majd 2008 tavaszán végleg eltűnt a süllyesztőben.



Az akkor NB III-as SVSE-GYSEV vette át a futballban a vezető szerepet. Egy osztályt előre is lépett, de a vasutas cég kiszállása a Matávéhoz hasonló helyzetbe sodorta a patinás klubot. Más negatív körülmények miatt is a lila-fehérek idén már csak nagy nehézségek árán fejezték be az NB II-es szezont. A gazdasági társaság tönkrement és ezzel megszűnt a profi labdarúgás Sopronban.



Napjainkra maradt a megyei első osztályú SFAC 1900 és a legalacsonyabb felnőttbajnokságok egyikében indulhat el az eddig utánpótlás-nevelő klubként regnáló SC Sopron, amelynek nagyobb korosztályos csapatai közül tavaly az U19-es a 9., az U17-es a 16., utolsó, az U16-os 15. és ezzel utolsó előtti lett a bajnokságában, így kiestek a harmadosztályba.



Egyelőre még nem látszik a fény az alagút végén. Sopronban sok stáció kell, amíg a város újra elfoglalhatja méltó helyét a magyar futball térképén.