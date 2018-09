Olvasom, hogy aláírást gyűjt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, hogy korlátozzák a téli, benne a szilveszteri tűzijátékok használatát Tatán. Mindezt az Öreg-tavon áttelelő vadludak és egyéb vízimadarak nyugalmának megóvása végett teszik. Eddig közel ezerötszázan írták alá a petíciót, a városvezetés is támogatja az elképzelést. Sokat ugyan nem jelent a Tatán megpihenő vadludaknak, de én is támogatom az ügyet. Sőt, javaslom minden településnek, hogy erősen szabályozzák az effajta parádét!



Persze azzal kellene kezdeni, hogy maguk a városok, községek mutassanak önmérsékletet saját rendezvényeiken. Kétségtelen, nagyon látványos tud lenni egy jól megtervezett és végrehajtott tűzijáték. De itt is érvényesülni látom az elvet, miszerint amit érdemes megtenni, túlzásba vinni is érdemes. Mert kis túlzással ma már nincs falunap ilyen látványosság nélkül, nem ünnep az ünnep, nem fesztivál a fesztivál, ha nem lőnek ki pár százezer, pár millió forintot az égbe. Az adott eseményen részt vevők jobbára örülnek ennek, kerül, amibe kerül, sokakat viszont zavarja a zaja és a füstje. Nemcsak a tatai vadludakat, hanem az állatokat, a házi kedvenceket is. Nem egy megrettent kutya eredt neki a világnak emiatt. És nem mellesleg sok-sok embernek sem tetszik ez. Szerintem nem éri meg. Egy városban például elég lenne évente egyszer, akkor tényleg esemény maradna a dolog.



Az pedig már a jelenlegi szabályokat is áthágja, ami szilveszter környékén megy. Napokig lehet hallani a durrogást, éjjel-nappal. Szóval egyrészt a jelenlegi szabályokat kellene betartatni, aztán javaslom, szigorítani azokat. Ami bennünket, polgárokat illet, mi is tehetnénk valamit. Mondjuk ha valaki mindenáron tűzijátékkal akar búcsúzni az óévtől, szövetkezzen a szomszédokkal, az utcában lakókkal és rendezzenek többen egyet. A látvány nem marad el, de kevesebb lesz a durranás. És több marad a pénztárcában.



Hogy így többeknek nem lesz saját, házi tűzijátéka? Na bumm! Én a ludakkal vagyok.