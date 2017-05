Egyik kedvenc szórakozásom a szörfözés a YouTube-on. Azok kedvéért, akik nem használják az internetet: a YouTube egy olyan hely a hálón, ahol szinte minden zene megtalálható klippel vagy anélkül. Amikor egy dalra rákattint az ember és hallgatja, mellette felajánlanak néhány hozzá hasonló nótát, aztán azok valamelyikére kattintva megint jönnek az újabb ajánlatok is. Ezek mentén nagy ívű műsort nézhetünk végig saját szerkesztésünkben. Az a veszélye az egésznek, hogy nehéz abbahagyni. A minap is beleestem a saját magam állította csapdába, legalább fél éjszakán át hallgattam-néztem egyik számot a másik után, jobbára a rockosabb, hazai vidékről. Aztán egy idő után azt vettem észre, valahogy egy téma körül keringek, keringenek a dalok. Kettőt említek, s minden kiderül. Az egyik Demjén Rózsi remeke, bravúros szövege a hetvenes évekből: Sohase félj! Csak a végét idézem: „Míg a Föld pokol országrészein el nem tűnik a baj, / Kicsinyes panaszodról vándor, / Ne beszélj, / És sohase félj, sohase félj, sohase félj!" A másik egy mostani sikercsapat, az Anna and the Barbies új dala a Pásztor testvérektől, Annától és Sámueltől. Ebből is csak egy rövid rész: „Ha kéred a holnapom, / Ígérem megkapod / De szeresd a vesztest is / Ne csak a bajnokot."



Igen, mindkettő az empátiáról, a szolidaritásról szól, a rászorulók tiszteletére, segítésére int. Bizony ritka erény ez manapság. Inkább az ellenkezőjét hirdetőknek fut most a szekér. A két szöveg születése között éppen negyven év telt el. Úgy látszik, a helyzet ez ügyben nem javult. De nincs minden veszve! Az utóbbi dalt nemrég Győrött koncerten is hallottam, s az idézett résznél a fiatalok alkotta közönség spontán tapsban tört ki. Mintegy jelezve: egyetértenek, rajtuk nem fog múlni. Van remény.