Az ősz a férfiak sliccéről szól és egyre zaftosabb történetek kerülnek elő a cipzár mögül. Normál esetben a hálószobatitoknak minősülő magánügyeket most a közélet színpadán reflektorokkal pásztázzák és sok mindent nem értenek azok, akiknek – szerencséjüknek vagy a véletleneknek köszönhetően – soha nem volt közük zaklatáshoz. A téma pikáns, a szereplők ismertek, a vélemények megosztóak – népszerű a felvetés a nyilvánosság minden platformján, a világ bármely pontján.



A traumatizált életesemények elszenvedői egymástól (is) merítenek bátorságot, mikor kiállnak, mert azt hiszik, ezzel minden megoldódik: lelkük megkönnyebbül, a bűnös bűnhődni fog. Nem így lesz. A sebek kinyílnak és a sértettek ugyanúgy magukra maradnak, mint anno. Néhány napos médiacirkusz után minden marad a régiben, a felejtés mint lehetséges terápia egyszer már amúgyis megbukott.



Jogos a kérdés, hogy miért évek, évtizedek távlatából keltik újra életre a sértettek a bábjátékot és idézik fel miniatűr pontossággal a zaklatást. Fogadjuk el, hogy éppen ez a vulkánként feltörő láva fortyogott ott legbelül a lélekben, ami nem bírta tovább és a felszínre csapott. Most jött el az ideje.



Amúgy nincs is az erkölcsnek szavatossága. Lehet annak látszani ideig-óráig, de ha az alapmorál nincs jól definiálva, akkor jön az értetlenség: a kényszeredett bocsánatkérések mögött továbbra sem értik az elkövetők, hogy miben bűnösök.



Biztos mindenkivel megesett már, hogy apró figyelmetlenség miatt észrevehetően lehúzott sliccel jelent meg vagy ő, vagy a társaságában valaki. Mit is illik ilyenkor tenni? A helyzetet viccesen, diszkréten, vagy utasítóan, de meg kell oldani.



A legrosszabb, mikor mindenki úgy tesz, mintha a sliccel minden rendben lenne és elfordítja a fejét...