Silány minőség

Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a mienk – mondta Pelikán József a magyar narancsról Bástya elvtársnak. Ez a klasszikussá vált mondás jut eszembe, amikor kormányunk újabb frontjáról érkeznek a haditudósítások. A silány élelmiszerekről van szó, amelyekkel a rohadék nyugati multik mérgezik a tisztességes és gyanútlan magyar polgárokat, miközben talicskával tolják ki a pénzt áldott hazánkból. Mert ma már nemcsak a magyar narancs savanyúbb, mint odaát, hanem a Milka csoki, a gumicukor és a Toblerone is, meg még sok minden más.



Fazekas Sándor agrárminiszter sajtótájékoztatón ostorozta a külföldi cégeket ezért. Kijelentette, egyértelmű, hogy kettős mérce működik az európai élelmiszerpiacon. A multik nagy arányban gyártanak silányabb minőségű termékeket Magyarországon, illetve szállítanak Magyarországra. A bökkenő az, hogy a Nébih vizsgálati eredménye mindezt nem igazán támasztja alá. A hazai élelmiszergyártók szervezete (ÉFOSZ) éppen ellentétes következtetéseket vont le a Nébih-vizsgálatból. Szerintük az itthon és külföldön megvásárolt termékek túlnyomó többségénél nincs összetételbeli vagy érzékszervi különbség. Azt már én jegyzem meg, hogy itt növények feldolgozásáról van szó, amelyek színükben, ízükben, állagukban bizony lehetnek mások mondjuk Olaszországban és Magyarországon. De még országon belül is, nem beszélve az évjáratok közötti különbségekről. Ezért (is) lehet mondjuk a magyar Bertolli olaj zöldebb, mint az osztrák. De hagyjuk az egészet a fenébe, én is bolond vagyok, hogy egy ilyen álproblémára pazarolom a drága időt meg a nyomdafestéket. Mert a megoldás egyszerű: ha nem ízlik a Kinder csoki vagy az Almdudler, akkor leveszek a polcról egy másik márkát.



Mert millió más áru van a polcokon. Egyelőre.