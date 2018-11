Selmeci örökség

Száz évvel ezelőtt, 1918. december 13-án menekült el Selmecbányáról (ma Szlovákia) új hazát keresve a Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola, más néven a Selmeci Akadémia. A képzéseket végül Sopron és Miskolc fogadta be. Azoknak, akiknek volt közük e két város egyetemének valamelyikéhez, nem kell magyarázni, mik azok a selmeci hagyományok és mit jelentenek az itt végzettek számára. A soproniak többsége is érez ebből a történelmi örökségből egy leheletnyit. Kívülállóként is büszkék a nagy múltú egyetemükre.



Közös értékrendet, összetartozást, és olyan bensőséges köteléket közvetít az 1735-ben alapított selmeci alma mater öröksége, amely egy életen át elkísér. A hagyományok ápolásának különleges „koreográfiája" és kellékei vannak. A Walden (a díszes egyenruha) viselése például az együvé tartozást szimbolizálja. Az egyetemre frissen bekerült hallgatókat pedig azonnal pártfogásukba veszik a felsőbb évesek, az úgynevezett firmák, akik megismertetik őket a legfontosabb tudnivalókkal. Támogatják és segítik az újoncokat, akik igyekeznek kiérdemelni a bizalmukat. A vidám szakestélyek szintén közösségkovácsolóak, ezek szigorúan meghatározott menetrend szerint zajlanak. Egy szó mint száz, a selmeci diákhagyományok nem véletlenül lettek a szellemi kulturális örökség része. Olyan értékekről beszélünk, amit a ma generációja is önként és tisztelettel követ. Példa erre az a lelkesedés is, amivel most az évfordulós megemlékezésekre és egy különleges selmecbányai nosztalgiautazásra készülnek. Mert Selmecbányát minden firmának és filiszternek legalább egyszer látni kell... Azt kívánom, hogy a Selmeci Akadémia öröksége éljen tovább legalább még száz évig.