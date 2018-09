Savanyú cukor

Amikor a Danone-csoport 2001-ben bejelentette, hogy 2003-ig beszünteti termelését a tulajdonában lévő Győri Keksz Kft., példátlan tiltakozáshullám kezdődött. A társaság nevét DaNOne-ra átírva rengetegen hirdettek bojkottot a cég termékei ellen; így tett Balogh József polgármester is, aki egy sajtótájékoztatón emlékezetes performance-szal joghurtot dobott a kukába. A francia vállalat mindennek hatására végül visszakozott, bár a dolgozói létszámot harmadára csökkentette.



Aztán 2006-ban tüntetést eredményezett, amikor kiderült, hogy csak a cukorkagyártást hagyná a megyeszékhelyen a Danone, amelyet azonban akkor nem sikerült jobb belátásra bírni. A kilenc éve már nem Szigetben, hanem a győri ipari parkban működő, a Negro és a Halls cukorkát készítő üzem most a Mondelezé, s bezárásának múlt csütörtöki bejelentése semmilyen reakciót nem váltott ki, senki nem akar NEgro-kampányt indítani a multinacionális cég ellen.



Az eltelt csaknem két évtizedben persze sok minden változott. Kiderült, hogy Győr jövője inkább a jármű-, mintsem a Rába partján amúgy legalább annyira tradicionális élelmiszer- vagy textiliparban van. Az, hogy bezárt a növényolaj-, a tej- és a csipkefüggönygyár, a lenszövő, s most ez a sors vár a kekszgyár maradékára, sokkal inkább helytörténeti érdekesség, mint napi fájdalom. A város és lakói rég túlléptek ezen.



Hanem volna itt mégiscsak valami nagyon bosszantó. Az, hogy a tulajdonos megszünteti a termelést, szíve joga, de Győri néven adni Székesfehérváron készült termékeket kicsit olyan, mintha a tokaji bor a Kiskunságon készülne. Ha Győr nem alkalmas arra, hogy gyártóhely legyen, akkor a nevéből sem kellene hasznot húzni – ez ugyan sajnos jogszerű, de ildomosnak, fairnek mégsem nevezhető.