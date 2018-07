Pénteken kezdődött a 85-ös főút Budapest–Hegyeshalom vasútvonal feletti, Győrhöz közeli felüljárójának felújítása. Az első két nap rögtön hét autó tört össze; ezek után legalább abban bízzunk, hogy a műtárgy sokkalta jobb lesz az átadás után, mint előtte volt. Péntek reggel engem is teljesen váratlanul ért, hogy a híd tetején állt a kocsisor, mert az egyik sávot lezárták és ideiglenesen kihelyezett jelzőlámpa irányította a forgalmat. Csaknem satufékkel álltam meg, szerencsémre a mögöttem jövő sem rongyolt belém, de rögtön felötlött bennem, hogy mások nem lesznek majd ilyen szerencsések.



Nyilvánvaló, a sofőrnek úgy kell vezetnie, hogy akkor is meg tudjon állni, ha az előtte haladó jármű bármilyen okból vészfékez vagy ha egy lecövekelt kocsisorral találja szemben magát. Persze ha a gyakorlatban minden így lenne, feleannyi baleset következne be – de nem így van, ezért a közlekedésszervezőknek érdemes segíteni, legalábbis nem megtéveszteni az autósokat. Egy-két évtizede hódító úttervezési alapelv az önmagát magyarázó út: azt nevezik ilyennek, amelynek kialakításából egyértelmű a volán mögött ülőnek, hogyan kell vezetnie, mit várhat a többi szereplőtől és a következő szakasztól. Ha ez így kicsit homályos, hozok egy példát: 2002-ben egy lengyel busz szenvedett katasztrófát a Balaton mellett, mert a sofőr nem vette észre a nyílegyenes 7-es főutat megszakító körforgalmat. A megoldás: a körforgalmak közepébe kis dombot emelnek, hogy ne lehessen átlátni rajtuk. Az olyan helyeken, ahol sok a baleset, mindig fel kell merüljön, hogy talán nem csak az autósok hibásak.



Ha az ominózus 85-ös főúti aluljárónál sem csupán kósza 40-es táblákkal, hanem útburkolati felfestésekkel, ne adj’ isten messziről látható, sárgán villogó figyelmeztető lámpákkal jelezték volna előre a hídtetőn várható meglepetést, most hét összetört autóval kevesebb lenne a statisztikában.

