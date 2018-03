Sajtó napi koszorúzás Győrben - kollégánk beszéde

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Ünneplők!



Március idusa van. Az élet diadala, a fagy fogságából kiszabadult lélek ünnepe. Az újjászületés napjait éljük, amikor a lélek is kitárulkozik, nyit, hosszú idő után újra rácsodálkozik a világra.



Március 15 a magyar szabadság ünnepe, egyben a magyar sajtó napja. 170 éve, hogy kinyomtatták Budán a 12 pontot, benne a sajtó szabadságának követelésével. A sajtó szabadsága azonban nem jelenthet egyet a szabadossággal. A függetlenség féltő óvása mellett érdemes elköteleződni értékek mellett. Egyetemes, ősi értékek mellett. Ma még inkább szükség van a jóra, a jó közvetítésére, az örömhírre. Milyen a jó sajtó?



A jó sajtó elgondolkoztat, rohanó világunkban olykor megállásra késztet. A sajtónak az is szerepe, hogy értékeket mutasson be. Ne hírekkel bombázzon, ne csak a hibát keresse, ne a cinizmust terjessze, ne hangulatot keltsen. Állítson kereteket, szélesítsen horizontot. A keretek, elvek megmutatása mellett ne korlátozza az elmét, hanem gazdagítsa.



Ma, az információözön korában mindennél nagyobb az írástudók felelőssége. A sajtó jelölje meg azokat az elveket, amelyekből nem engedhetünk, nem engedhetünk semmilyen vágynak, hirtelen csábításnak, vagy erőszaknak.



Tisztelt Ünneplők!



Március 15 azt is megmutatta, hogy nem lehet engedni a kényszerítő erőnek, csakis annak, ami bennünk igazán lakozik. Ez a nap emlékeztessen dicső múltunkra, hőseink bátorságára, önmagunk tiszteletének fontosságára. A sajtót pedig emlékeztesse a felelősségére, minden elmondott beszéd, leírt szó, elkattintott fotó felelősségére. A sajtó feladata nem a rombolás, hanem az elköteleződés a haza, az értékek mellett. Feladatunk az építés is, a hétköznapok és a lelkek jobbá tétele. Állítsuk meg az idő, legyünk büszkék múltunkra és építsünk egy jobb hazát, minden egyes nap, minden egyes leírt mondattal.



Köszönöm megtisztelő figyelmüket.