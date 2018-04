A vasútállomásra mentem egyik este a családtagom elé. Mivel kicsit korábban indultam el és a vonat is pár perces késésben volt, gondoltam, bemegyek friss zsemléért az állomás mellett lévő áruházba. Nem volt jó ötlet. Természetesen nem végeztem, mire beérkezett a vonat, ráadásul jól felbosszantottam magam.



A zsemlékkel gyorsan megvoltam, de a két működő pénztárnál akkora volt a sor, hogy az üzlet közepéig ért. Az egyikben ráadásul kifejezetten lassú, gyakorlattal alig rendelkező fiatal lány ült. Előttem és mögöttem is morgolódtak a vevőtársaim, hergelték egymást és magukat. Már azon a határon voltam, hogy otthagyom az egészet, amikor észrevettem egy üres kassza felé tartó bolti dolgozót. Mivel a reménytelenül hosszú sor vége felé álltam, gyorsan átstartoltam az új helyre, megkockáztatva, hogy a határozott léptű fiatalember mégsem pénztáros, és akkor az addigi pozíciómat is elveszítem. Végül szerencsém volt, innentől már flottul ment a dolog, így lett friss, ropogós zsemle a vacsorához.



Azért hozom fel az esetet, mert lehetne ezt másképp, vásárlóbarátabb módon szervezni. Itthon is vannak rá példák, a két diszkontáruházláncnál éppenséggel sokkal frappánsabban megy a fizetés. Ha látja a pénztáros, hogy nő a sor, csönget a kollégának, a hangosbeszélő pedig bemondja, melyik új pénztárat nyitják meg. Ha lecseng a roham, visszamegy a besegítő kolléga rakodni, árut tölteni, nem malmozik az üres kasszánál tétlenül. Rugalmasan kezelik a munkaköröket és meg is fizetik a folyamatosan „pörgő" munkatársakat. Nem vitás, fárasztó az ilyen műszak, de így legalább nem fog elpártolni tőlük a vevő.