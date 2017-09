Robotok ideje

Egyre többször hallani a jóslatot, hogy a XXI. század nagyobb ugrást hoz majd a technológiai fejlődésben, mint az elmúlt húszezer év, hogy fogalmunk sincs arról, mi vár ránk. Csak annyi biztos: ami hamarosan beköszönt, arra sem lélekben, sem gondolatban nem vagyunk felkészülve.



És valóban, egyre gyakrabban tolakodik-lopakodik be az életünkbe a robotvilág. Csak néhány hír a múlt hétről: letudta első hazai tesztútját három önvezető kamion. Karavánban, wifin keresztül kommunikálva, élesben az orrunk előtt az M1-esen, ötven kilométeren át. A kamionos cég vezérigazgatója ígéri, három-öt éven belül robotoknak adják át a sofőrök a volánt. Egy norvég hírügynökség robotújságírókat alkalmazott a minap a választások idejére, a választókerületek eredményeiről tudósító híreket számítógépes program írta. Azt sem tartják elképzelhetetlennek, hogy idővel interjúkat készít majd, s hogy a nem is olyan távoli jövőben a rendszer okosabbá válik, mint a tervezője.



Nincs gondom a robotokkal. Jöjjenek, ha jönniük kell. Rakjanak össze autót, vezessenek targoncát, építsenek utat, de magunk között szólva, például arra az anyára azért kíváncsi leszek, amelyik rábízza újszülött gyermekét egy robotdadára. Vagy arra, mit gondol majd a gép, ha véletlenül elfelejtik kikapcsolni és egy csillaghullós augusztusi éjszakán felnéz a Perseus csillagképre. Bár tudom, azzal is kísérleteznek már, hogy regényeket, verseket írassanak mesterséges intelligenciá- val. Ám addig is, míg ki nem adják az első gépírta verseskötetet, azt ajánlom, esténként töltsenek ki maguknak egy szép öblös pohárba valami testes vöröset és olvassanak egy kis Tóth Árpádot. Mondjuk ezt: Előttünk már hamvassá vált az út, / És árnyak teste zuhan át a parkon, / De még finom, halk sugárkoszorút / Fon hajad sötét lombjába az alkony.



Hasznuk nem sok lesz belőle. Viszont még emberi.