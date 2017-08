Rendszerhiba

Megszüntette az ügyészség a nyomozást az ellen a fiatalember ellen, aki felhívta a figyelmet a BKK online jegyárusítási rendszerének hibáira – tette közzé a TASZ (Társaság a Szabadságjogokért). Még júliusban történt, hogy a 18 éves etikus hacker durva biztonsági hibákat talált a közlekedési cég frissen bevezetett elektronikus értékesítési rendszerén. Ő például ötven forintért vett havibérletet, de minimális hozzáértéssel bárki megtehette ugyanezt. A srác közérdekű bejelentést tett, nem használta fel a bérletet, kizárólag azért bonyolította le a tranzakciót, hogy bizonyítsa a hibát. Önök is emlékezhetnek a folytatásra: köszönet helyett jól feljelentették. Míg a világ másik felén ilyen esetben a szoftvercég állással kínálja meg az illetőt, addig nálunk a Nemzeti Nyomozóiroda gyanúsítottként kihallgatta, lefényképezték, ujjlenyomatot vettek tőle és a lakásán házkutatást tartottak. A horror szerencsére nem folytatódott, a srácot hazaengedték és mostanra a nyomozást is megszüntették az ügyében, köszönhetően a védelmét ellátó jogvédő civil szervezetnek. Mégsem tapsolhatunk örömünkben, mert ha ez a fiatalember egy átlagos 18 éves, akkor egy életre elvették a kedvét a közérdekű, közéleti ügyektől. Pedig egyértelműen jóhiszeműen járt el. Talán volt benne egy kis hősködés, arcoskodás is a haverok felé, de maximum ennyi. Miért kellett ezért a törvény teljes szigorával lecsapni rá? Azért, hogy még véletlenül se jusson eszébe senkinek a rendszer hibáira rávilágítani? Itt a rendszer szót a lehető legtágabb értelemben használom... Ha a probléma elhallgatása és a megfélemlítés volt a cél, akkor baj van, valakik fordítva ülnek azon a bizonyos lovon!



Kérdezhetik, miért nem várta meg szép csendben, míg valaki reagál a cégtől az észrevételére, miért ment a sajtóhoz? Azért, mert a sajtónak éppen az a dolga, hogy az ilyen ügyeket nyilvánosságra hozza. A sráchoz hasonlóan a jobbítás szándékával.