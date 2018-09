A kávézacc a padlón landol. Öt óra van. Zakatol a szívem, talán nem is kellene kávét innom. Meredten bámulom az órát. Táska? Oké. Füzetek? Oké. Könyvek? Oké. Jaj, nem oké, nem is kell ma vinni. Innivaló. Hol a kulacs? Cipő? Esni fog? Szólnak neki, hogy vegye le a pulcsiját, ha meleg lesz? Ne izgulj, már az oviban is levette magától. Egyedül.



Egyedül... Mindent meg tud csinálni egyedül? Na ne már, hogy szeptember harmadikán fél hatkor állsz neki ezen görcsölni, amikor volt rá több mint hat éved, hogy felkészítsd. Fél hatkor. Fél hat? Atyaég, rögvest ki az ágyból mindenkinek! Jesszus, ezek ketten vannak! A kisebbiknek semmit sem pakoltam össze tegnap! Mindegy, az oviban ismernek. Nem lesz meglepetés, hogy anyuka nem hozott tornacuccot. Egyetek. Esztek már? Min nevettek? Mi az, hogy vicces a hajam? Hol egy tükör? Táskád itt van? Persze hogy hozhatod a hátadon. Igen, neked is van ovistáskád. Azért üres, mert hagytam helyet a rajzaidnak. Nem, te még oviba mész. Tudom, hogy nagy vagy már. Ne sírj, légy szíves. Hol a kulcs? Hol az a nyamvadt autókulcs? Hogy került ide ennyi autó? Szaladjunk be az oviba. Igen, te kint maradhatsz. Nem, te nem. Ne sírj, légy szíves. Gyere, mutassuk meg, milyen szép pólóban jöttél.



Huh, van szabad parkolóhely. Gyere, kincsem, menjünk be. Minden rendben lesz. Nem baj, ha nem tudod egyedül kinyitni, ez egy hatalmas és nehéz ajtó. Nehéz az ajtó. Hát milyen anya vagyok én? Hogy hozhattam el iskolába, mikor még az ajtót sem tudja egyedül kinyitni? De nézd már, hogy csillog a szeme. Egy éve mást sem hallasz, mint hogy mikor kezdődik már az iskola. Minden rendben lesz.



Az utcáról fülelek. Nyolc óra. A csengő hangja. A csengő hangja most úgy fáj, mintha itt lenne vége a világnak. Minden rendben lesz, mantrázom a földre potyogó könnyeimnek.