Régi dicsőség

Szerencsés ember ez a Pep Guardiola. Nem tud akkorát bukni a csapatával, hogy alkalmazói, a klub vezetői elküldjék az állásából. Legutóbb aktuális együttesével, a Manchester Cityvel égett le a Bajnokok Ligájában. A Cityhez képest szinte szegényházi Monaco a nyolcaddöntőben kiütötte a BL-ből a kék-fehéreket. A Premier League megnyerésére is csekély az esély.



A City játékoskerete már eddig is Pep kívánságlistája szerint alakult és most úgy hírlik, a BL-búcsút követően a nyáron újabb nagybevásárlást csinálhat a katalán mester. Ezek szerint ő maradhat, viszont a nemzetközi kudarcot a keret teljes átalakítása követheti. Annak ellenére, hogy a Manszúr Sejk fontszázmillióin megerősödött City Pep Guardiolával gyengébb eredményt produkált a BL-ben, mint korábban a gyakran lesajnált Manuel Pellegrinivel.



A kudarc következményeként a City tizennyolc labdarúgója távozhat a bajnokság végén, a tulajdonosnak pedig ismét mélyen a zsebébe kell nyúlni, hogy teljesítse Pep kívánságlistáját. Úgy tudni, erre 150 millió font áll majd rendelkezésére a világ legjobban fizetett labdarúgóedzőjének (Pep állítólag évi 25 millió eurót, mintegy 7,8 milliárd forintot keres).



A szakember korábban már Münchenben sem alkotott maradandót a nemzetközi porondon. Egy BL-győztes csapatot örökölt az elődjétől, Jupp Heynckestől, ám vele a Bayern a siker közelében sem volt a Bajnokok Ligájában. Pedig nyilván azért szerződtették nagy reményekkel a sikert sikerre halmozó Barcelonától, hogy ugyanezt tegye a bajorokkal is.