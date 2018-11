Örülhetünk: az UEFA elvárásainak is megfelelő, közel 14 milliárdos stadion szerdai avatásának lelkesültsége a jövő héten más területen folytatódik. Kedden várható ugyanis, hogy bejelentik: országos léptékű, 9 milliárd forintos átfogó program kezdődik a felnőtt pszichiátriai ellátás magas színvonalú feltételeinek megteremtésére. Mindez megnyugtató lehet az érintettek és családtagjaik, sőt, az egész társadalom számára.



Gondoljunk csak bele: a psziché azoknak a szellemi tényezőknek az összessége, amely megeleveníti a testet; éltető forrása a testnek a lélek. Egy adott emberi közösség pszichéje tagjainak lelkiállapotától függ – vallják a szakemberek. A psziché, mint az ember belső világa, szemmel láthatatlan, amíg ki nem vetül valamilyen – akár ámulatba ejtő alkotói, netán más, kevésbé kívánatos – formában.



De nemcsak a lélek láthatatlan, hanem a kiejtett szó is. Közös bennük, hogy mind a léleknek, mind a szónak ereje és hatalma van. A jó szó, egy „vállon veregető" pillantás, a minőségi kapcsolat más hasonló gesztusa pszichésen csodákra képes – érdemes kipróbálni szűkebb-tágabb környezetünkben. A pozitív visszajelzések áramlása hatékony ösztönző a további szorgalom, önzetlenség, jóindulat, segítőkészség kibontakoztatására. Hozadékaként kiegyensúlyozottabbá, békésebbé, nyugodtabbá, derűsebbé, nem utolsósorban elégedettebbé válhatnak az emberek. Ezáltal is csökkenthetnénk azok számát, akik ilyen-olyan kezelésekre szorulnak. Mert ne feledjük, a lelki bajok többnyire szervi tüneteket is okoznak. A tünetek kiváltó okait kell(ene) hát hatásosan orvosolni.



Hogy végül minél kevesebben kössenek ki a pszichiátrián – és más egészségügyi szakellátáson...