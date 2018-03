Postafordulta

Levelet hozott a posta. Meg egy értesítőt is. Egyszer ezen a helyen említettem már, hogy nem igazán értem, miben bíznak a postások, amikor bedobják azt a cetlit. Amelyen értesítenek a küldeményről, meg hogy egy hét múlva ismét megkísérlik a kézbesítést. Ismét mondom, felesleges. Egy hét múlva sem leszek otthon munkaidőben. Így ilyenkor mindig kénytelen vagyok valamelyik nap nyitásra odamenni a helyi postára, személyesen átvenni a cuccot (szerencsére a munkaidőm éppen megengedi, hogy fél kilenc körül érjek be). Ott ilyenkor mindig sor áll, számos sorstársam van, akiken látszik, sietnének a munkába. Szóval szerintem nem munkaidőben kéne „megkísérelni" a kézbesítést. Se először, se másodszor. De igazságtalan lenne a posta nyakába varrni ezt a kis(?) kényelmetlenséget. Mert milyen küldeményért is kellett bemennem legutóbb személyesen? Hát a gépjárműadó határozatáért a polgármesteri hivatal adóosztályától. És milyen levelet kaptam az értesítéssel együtt? Hát az értesítést a gépjárműadóról, amit a polgármesteri hivatal adóosztálya küldött. Értem én, nyilván ez a szabály, a határozat komoly dolog, azt csak az én saját kezembe szabad. Postaládába véletlenül se. Ha tényleg ez a szabály, akkor szerintem másik kéne. Olyan, amelyik lehetővé teszi, hogy az ilyen hivatalos iratot mondjuk e-mailben is el lehessen küldeni a kuncsaftnak, arra a címre, amit ő előzetesen megad. Könnyebb lenne a postásnak is, a hivatalnak is meg nekem is. És nem mellesleg olcsóbb. Volt már ilyen javaslatom korábban egy biztosító számára, nem kell nekem a papír, az e-mail bőven jó, írtam nekik. A válasz: ezt sajnos nem lehet, de dolgozunk a megoldáson. Hát ha már kampány van, hadd citáljak ide egy korábbi politikusi jelszót: Húzzunk bele!