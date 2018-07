Végre felszállt a füst! Szerdán este bejelentették a felvételi ponthatárokat. Fiatalok ezrei tudhatták meg végre, melyik felsőoktatási intézménybe nyertek felvételt. És persze azt is, ha nem sikerült bejutniuk a megálmodott szakra. Idén közel 108 ezren jelentkeztek egyetemre, főiskolára. Ahová többen adták be magas pontszámmal a kérelmüket, ott ennek megfelelően a bejutási küszöb is magasabb lett. Kétségtelen, hogy volt miért izgulni. Mert nem mindegy, mely intézményben nyílnak meg a lehetőségek egy fiatal előtt.



De mitől is jó egy egyetem? Fokmérő lehet a rangsor, de ez nem minden. Fontos az intézmény légköre, hogy a gyerekekben kialakulhasson a választott szakma iránti elkötelezettség. A pedagógus, főként ha egyetemi oktató, akkor nyújtja legtöbbet hallgatóinak, ha megtanítja használni az eszüket. Gondolkodásra, vitára és saját vélemény alkotására ösztönzi őket. Szellemi közösséget, alkotóműhelyt hoz létre maga körül. A lexikális tudásnak ma nincs akkora jelentősége, mint a korábbi évtizedekben. Az önálló problémamegoldás, a kreativitás viszont annál fontosabb. Az ilyen készségekkel felvértezett fiatal ugyanis akkor sem esik kétségbe, ha az élet a terveitől eltérő területre sodorja, váratlan kihívások elé állítja. Ő a problémákra sem mástól várja a megoldást, maga birkózik meg velük. Mert tudja, hogy képes rá. A tanulmányai alatt ugyanis nem a feszes tempóban leadott ismeretanyagot sajátította csupán el, hanem hitet és önbizalmat szerzett. Fogékonyságot a kihívások iránt. Azt kívánom, a most felvett hallgatók közül minél többen találják meg helyüket egy ilyen szellemi közösségben. Szeressék meg választott szakmájukat, hogy ne dolgozni kelljen bejárniuk majdani munkahelyükre, hanem hivatásuknak élhessenek!