Pista bácsi kokija

Amikor pár évvel ezelőtt a Balatont tekertük körbe, Ádám barátommal megidéztük egykori tanárunk, Pista bácsi emlékét. Megosztó, de igazi tanáregyéniség volt a belvárosi iskolában. A védjegye az volt, hogy kokit adott a fegyelmezetlen fiúknak. (A lányoknak soha.) Mi is kaptunk vagy tucatnyit, mégsem panaszkodtunk igazgatónak, ombudsmannak, otthon a szülőknek. Azért sem, mert tízből kilencet megérdemeltünk. Önkritikusan 20 év után emlékeztünk erre.



Ez azért jutott eszembe, mert az egyik Győr környéki településen csúnya tanár-diák konfliktus borzolja a kedélyeket. Az eset durva. Ha belemennénk a részletekbe, csak olajat öntenénk a tűzre. Lesz hivatalos vizsgálat, amely valószínűleg megállapítja majd, hogy a tanár napjainkban egy ujjal nem érhet a gyerekhez. Annyira szigorú szabály ez, hogy Pista bácsi már az égi iskolapadokban sem oszthat kokikat.



Ennél a pontnál leszek a védője a Győr környéki iskola kiváló pedagógusának, akinek eredményeiről lapunk többször beszámolt.

Napjainkban 10 éves gyerekek jobban tisztában vannak a jogaikkal, mint a tanárok. Ha csak felemeli a hangját a pedagógus, könnyen az igazgatóiban találhatja magát raporton, méltatlankodó szülők társaságában. Azonban nem csak e téren változott óriásit a világ 20–25 év alatt. Akkor nem volt ennyi antiszociális, neveletlen gyerek, mint ma. Az oktatásunk rákfenéje, hogy nem tud mit kezdeni a tahó diákokkal.



Ezek a gyerekek osztályokat mérgeznek a viselkedésükkel, hátráltatják a közösséget tanulásban, emberi kapcsolatokban, mindenben.

Ezek a fiatalok bármennyire is elvetik a sulykot – a konkrét Győr közeli esetben a diák gyalázatosan sütötte el a rajtpisztolyt –, nem méltók arra, hogy a tanár bepiszkítsa velük a kezét. Nincs is értelme. Az élettől kapnak majd nagyobb pofonokat.