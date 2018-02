Pénz, sivatag

Kétfajta ember van: aki ültetne és aki kivágatna fát, sommázta nekem nemrégiben az erdészet sokat megélt szakembere. Ez a két típus aztán rendre össze is veszik egymással. A Győrben élők egyik fele szerint itt a zöldterületek tudatos csökkentése, szervezett erdőirtás folyik, a Püspökerdő, a rakpartok

fáinak mészárlása. Lám, eltűnt a több emelet magasságú faóriás a vidéki pályaudvarról, nem menekült meg a volt ifjúsági ház kertjében éldegélő, év fája címre javasolt 85 éves vadgesztenye.



A másik oldal is érvel: egyre vadabb viharok hoznak ránk veszélyt, járókelőkre dőlnek a komor törzsek, fejünkre zuhannak a sebzett ágak. Az is gyakori érv: el kell tüntetni a fát, mert termése allergiát okoz, de olyat is hallottam már, hogy a lehulló levelekkel csak a munka van, nosza, jöjjön a körfűrész, a felszabaduló placcot pedig betonozzuk le. Legalább születik egy újabb parkoló a féltett-imádott, drága hitelre beszerzett autócsodának.



Olvasom, hogy egyes országokban, például Japánban, Norvégiában annyira védik a fákat, hogy inkább köréjük húzzák fel az új épületeket. Dubajt mint a földi gazdagság élő példáját szoktuk emlegetni, ahol belefulladnak a jólétbe, pénzüket nem tudják mire költeni. Az onnét Magyarországra látogató turisták azonban minket irigyelnek: milyen gyönyörű az ország, tele bokrokkal, növényekkel, élettel. Nekik meg marad a sivatag.



Révi Zsolt győri főépítész említette korábban, hogy a főváros egykor legelegánsabb részéről, a Rózsadombról költöznek el az emberek, mert a kertváros lassan elveszti zöld jellegét. Nehogy a mi településeink is hasonló sorsra jussanak. Nem lehet minden fát megmenteni, de legyen egyensúly a gazdasági érdek és a zöld környezet megtartása között, merthogy a pénz önmagában nem boldogít. És ne essünk egymás torkának ebben a kérdésben sem.