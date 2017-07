Pengeélen táncolt idén a Budapesti Vonósok fertődi kastélybeli hagyományos Haydn Fesztiválja. A szervezők ugyanis a nyitány előtt alig egy héttel kaptak zöld jelzést az illetékesektől a két hétvégét felölelő programra, amelyen pedig külföldi – moszkvai – vendégzenekar is fellép. E lehetetlenül szoros időpont kialakulásában valószínűleg az is közrejátszott, hogy az elmúlt bő fél év alatt négyen cserélődtek az Eszterháza-központ vezetői posztján.



Mondhatnánk, ne is foglalkozzunk a történtekkel, végül csak összejött a 23. Haydn Fesztivál. Ennek örülünk, de jól emlékszünk azokra az időkre, amikor a Haydn Fesztiválra Angliából és Németországból is érkeztek művészetbarát csoportok. Ez annak volt köszönhető, hogy a nemzetközi zenei világban idejekorán meghirdették az eseményt, s hát a Budapesti Vonósok neve is vonzó „ajánlólevélnek" bizonyult. Ezúttal a zöld jelzés túl késői volt ahhoz, hogy „belőhessék" a hazai és a nagyvilág zenei köztudatába a rendezvényt. Ilyen körülmények között menthetetlenül elszalasztottunk egy lehetőséget, amely az Esterházy-kastélyt és hazánk zenei kultúráját népszerűsítette volna. Pedig az elmúlt években lelkes nyilatkozatok szóltak arról, hogy a kastély a közép-európai térség, de akár az egész kontinens egyik legmeghatározóbb, legvonzóbb kulturális és turisztikai központja lesz.



Évszázadokra visszatekintő koncertélete, művészeti kisugárzása páratlan kincs, amit kamatoztatni kell.

Mindezek okán most halkan hozzátesszük: nem beszélni kellene erről, hanem egyszerűen jól csinálni...