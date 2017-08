Párizsba beszökött a pénz

Párizsban a PSG kasszája idén talán soha nem ürül ki. Egy tegnapi hír alapján a francia klubnak sikerült megegyeznie a Monacóval Kylian Mbappé átigazolásáról. A fővárosi együttes állítólag körülbelül 150 millió eurót utal a hercegségbelieknek, valamint egy játékost is ad a 18 éves támadóért cserébe.



A piros-kékek nem sokkal korábban szerezték meg a Barcelonától Neymart 222 millió euróért. És ezzel a 25 éves brazil lett a világ legdrágább futballistája. A klasszis párizsi bemutatásánál persze hogy megjelent a PSG tulajdonosa, a katari üzletember, Naszer al-Khelaifiki is. A tranzakció nagyságára és horderejére jellemző, hogy még maga Emmanuel Macron francia államelnök is gratulált a klubtulajdonosnak a játékos megszerzéséhez.

Úgy tűnik, az arab befektető valóban a világ legjobb csapatát szeretné felépíteni, amely tartósan ott szerepel az európai elitben. Ehhez pedig főként temérdek sok pénz kell és Párizsban megvan ez a pénz. Az igazán nagy eredmények eddig még várattak magukra a PSG-nél, legalábbis ha azokat a merész céljaikhoz mérjük. De lehet, hogy a most induló Bajnokok Ligája meghozza az áttörést a Paris Saint-Germainnek és jövő májusban a döntő után ők emelhetik magasba a trófeát.



Kérdés persze, hogy mit szól ehhez a Real Madrid, a Barcelona, a Bayern München vagy éppen a Chelsea. Náluk is kolbászból van a kerítés