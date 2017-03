Párhuzamosan

Remek hírek kaptak szárnyra a napokban. Együttműködési megállapodás született a magyar kormány és a Lego között, így a magyar iskolákban is elérhetővé válik a dán cég játékain alapuló oktatási módszer. Építőkockákkal tanulhatják a diákok a matematikát, sokkal hatékonyabban, mint a hagyományos módon, kihasználva a gyerekek és a pedagógusok kreativitását.



Aztán itt van a Zalaegerszegen épülő „okosút", intelligens közvilágítással és forgalomirányító lámpákkal, lehetővé téve az út és az autó közötti kommunikációt, s felkészülve már az önvezető autókra is.

Nézve-hallgatva a többi hírt és háttérműsort, felötlött bennem a gondolat: csak én érzem úgy, hogy két párhuzamos valóságról szólnak?



Remek dolog például az ultramodern közút és az űrkorszaki infrastruktúra... de könyörgöm, ott, ahol a tátongó kátyúkat sem tudják úgy kijavítani, hogy következő tavasszal ne legyen ugyanolyan a helyzet? Ahol majdnem tizennégy év az autók átlagéletkora?



A legót is szeretjük, és boldog lennék, ha a lányomnak nem izzadságszagú módszerekkel kellene tanulnia, de az a gyanúm, hogy még otthon sem lesz ideje legózni, ha meg akarunk felelni az irreális követelményeknek. Oda, ahol az egész oktatási rendszer ellene megy mindennek, ami (máshol) működik, ahol a magolás az elvárás a gondolkodás helyett, és ahol a kreativitás és az innováció egyenesen kiirtandó tétel lett, nem legót kell vinni, hanem értelmes szakembereket és őket elfogadó döntéshozókat.



Oda, ahol alapjaiban alkalmatlan a rendszer, és a legalapvetőbb elvárásoknak sem felel meg a világ, amelyik körülvesz, hasonló újító módszereket vinni kicsit olyan, mint egy belülről rohadó, penészes falat kisecsettel festegetni.