Vasárnap volt száz éve, hogy véget ért az első világháború. Az öldöklés több mint négy rettentő hosszú éven át tartott, tovább, mint amennyi idő manapság két országgyűlési választás vagy nyári olimpia között eltelik. A harctereken összesen mintegy nyolc és fél, kilencmillióan vesztették életüket és legalább húszmillióan sebesültek meg.



Ma nem tartunk ilyen katasztrófától, s azt gondoljuk, hogy az emberiség folyamatos fejlődésre ítélt, az államok pedig vannak annyira bölcsek és mértéktartók, hogy konfliktusaikat békés úton rendezik. Volna egy rossz hírem: a XX. század eleji társadalmak nagyjából ugyanebben hittek, s többek között úgy vélték, hogy a nagyhatalmak közötti háború olyan költséges lenne, ami miatt elképzelhetetlen, hogy bekövetkezzen. Akadnak persze más párhuzamok is az 1900-as és a 2000-es évek eleje között. Az első világháború előtti időszak a hihetetlen technológiai fejlődésről szólt, csak akkor például az autó és a repülőgép megjelenése jelentette az innovációt, míg manapság a digitalizáció, a géntechnológia vagy a mesterséges intelligencia. Az erősödő globalizáció révén az egyes gazdaságok mind szorosabban kapcsolódtak egymáshoz bő egy évszázada, s ez a tendencia ma is. A XX. század eleje egy nagyhatalom (az USA) felemelkedéséről szólt, hasonlóképp jelen korunkhoz (Kína). Annak idején kisebb megingásokkal masszív volt a gazdasági növekedés, csakúgy, mint manapság. Az emberek zöme ráadásul évtizedek óta boldog békeidőkben élt, s mi is csak a történelemkönyvekből ismerjük, milyen a háború.



Ez persze nem azt jelenti, hogy most újabb nagy háború előtt állunk, de azt igen, hogy a tartós béke nem magától értetődő, hogy ma is vannak jelenségek, amelyek felerősödve bajt hozhatnak az emberiség fejére, s hogy egyelőre hálásak lehetünk, hogy itt és most élünk.