Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO április 7-én ünnepelte 70. születésnapját. Ennek örömére szombaton is tartottak egészségpiacot Győrben ingyenes szűrésekkel, sportprogramokkal. Eszembe jut egy pár esztendővel ezelőtti felmérés eredménye, miszerint a magyarok alig pár százaléka mozog rendszeresen.



Nem hiszem, hogy egy újabb kutatás ennél sokkal derűsebb képet festene. Önmagunkért tenni idő, pénz, energia, a rendszer pedig korántsem tökéletes. Mellbevágó a tény: ahhoz, hogy a győri kórház bőrgyógyászatán aznapra kapjon sorszámot valaki, hajnali négy óra ötven perckor ott kell lenni a folyosón, és kómás tekintettel helyet foglalni a várakozók sorában.



Pedig bőven találni pozitív példát. A szomszédunkban lakó stramm munkásember erősen közelít a nyolcvanhoz, de minden héten kerékpárra pattan, letekeri a maga ötven-hatvan kilométerét a sokorói dombokon. Futók, akik reggelente a marcalvárosi kiserdő frissen felújított futókörét tapossák, fiatalok, akik esténként a Barátság parkban rúgják a lasztit, gyerekek, akik nem restek hajóba szállni és evezni egyet a még jéghideg Mosoni-Dunában. Mégis jóval több azok száma, akik évek óta egy percet sem sportoltak.



A közösség ereje segíthetne. Tíz éve Norvégiában élő ismerősöm arra a kérdésemre, ugyan mit lehet csinálni munka után a hosszú, hideg norvég télen, azt válaszolta: sportolni. A hosszú, hideg norvég télen munka után mindenki sportol a sötét utcákon, fut, nordic walking pálcákkal kalimpál, esetleg előveszi a síléceket és nekivág a havas ösvényeknek.



Elsőként az önsorsrontó hajlamot kell legyőznünk, önmagunk szeretetét megtanulnunk. Rájönnünk, hogy az életet aktívan is lehet élni. Ez az, ami igazán működik. Aki nem akar élni, az meghal. Akarjunk tehát élni. Egészségnapok pedig még lesznek Győrben. Legközelebb éppen holnap és holnapután, három helyen is.