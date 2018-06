Még kimondva is félelmetes: több mint ötvenmillió forintból vásárolhat a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház onkológiai osztálya új berendezéseket, amelyekkel a daganatos betegeik életminőségét javíthatják. Ennek az ötvenmilliónak több mint a felét az önök nagylelkű adományai adják. Több mint ötezer adakozó egy-, két-, öt-, tízezer forintjai soha nem remélt gépcsodákat juttatnak a kórházba.



Olyan régen várt berendezések ezek, amiket saját forrásból talán sohasem, de a legjobb esetben is csak hosszú-hosszú évek után tudott volna beszerezni a megyei kórház. A maradéktalan betegellátáshoz ugyanis nem életfontosságú műszerekről van szó, ám a betegek pszichikai állapotának, mindennapi életének javításában hatalmas szerepük lehet.



A cél tehát nemes volt és önök mindannyian megérezték ennek a súlyát. Talán azért is, mert alig akad valaki ebben a kis hazában, akinek a családját ne sújtotta volna ez a borzalmas betegség. És aki egyszer megtapasztalta valamilyen módon, hogy mit is jelent a rák, az mindent megtenne azért, hogy enyhíthesse a beteg szenvedéseit.



Most pont egy ilyen kísérlet tanúi lehetünk. Közösen tettünk egy kísérletet arra, hogy ne szenvedjenek embertársaink. Jelentem, a kísérlet sikerült. Sokkal jobban, mint ahogy azt képzeltük. Amikor elindítottuk a segítő kampányunkat, megvallom, gondolni sem mertem arra, hogy a végén több mint ötvenmilliót adhatunk át a kórháznak. Önök azonban mertek nagyot álmodni. Nagyobbat, mint a kórház igazgatója, az onkológia orvosai, ápolói, nővérei vagy a Kisalföld főszerkesztője. Hálás köszönet illeti mindannyiukat az önzetlen segítségért, higgyék el, minden fillér jó helyre kerül.