Adjuk tudtára szerte Európában azoknak, akiket illet, hogy emelt fővel állhatunk elébük: védtük mi a kontinenst sok évszázaddal ezelőtt is azoktól, akik jatagánnal, handzsárral és ágyúval jöttek a kereszténység ellen. S ma is, amikor a világ számos pontjáról a paradicsomot keresve úti okmányok nélkül zörgetnek hozzánk, európaiak közé. Magyarázzuk el az uniós bürokratáknak, hogy a nyugati keresztény kultúrát oltalmazva már akkor helytállt a magyar, miként most is. Vajon hányan tudják például az Európai Parlamentben, hogy a déli harangszó Hunyadi János 1456-os nándorfehérvári győzelmét hirdeti, amit maga a pápa rendelt el? S világosítsuk fel őket, hogy 1552-ben – pontosan ezekben a hetekben, szeptember 9-től október 17-ig – a sokszoros túlerőben lévő oszmán had az egri várat öt híján tizenkétezer ágyúgolyóval szaggatta; mégis, a magyar vitézek világraszóló diadalt arattak.



Ezért tekinthetünk minden, hazánkat érő brüsszeli gáncsoskodást egy-egy „ágyúgolyónak" az öt híján a tizenkétezerből. A történelem napjainkban ismétli önmagát: azokban az időkben a magyarokat a török mellett más keresztény ország is nyúzta. Ezenfelül a reformáció okán egymásnak is ellensége lett a magyar. Marakodás, széthúzás, a tisztánlátás hiánya – századokon át nem tanult belőle Európa.



Pár éve a törökök uniós tagsága kérdése kapcsán a németek az utcán tömören fogalmaztak: Danke, nein! Most mi mondjuk az illegális, ellenőrizetlen bevándorlásra: köszönjük, nem kérünk belőle. Hiába lőnek ránk majd emiatt – ezúttal az oszmán helyett egyes keresztények – akár öt híján tizenkétezer ágyúgolyót...