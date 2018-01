Osztrák meló

Fogorvoshoz mindenki jár. Ki kevesebbszer, ki többször. Van, aki kontrollra is ellátogat orvosához, míg mások csak akkor mennek, ha már elviselhetetlen fájdalom gyötri őket.



S ha jobb ellátást szeretnénk – mondjuk egy klinikán vagy egy privát fogászaton –, akkor bizony mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk, főleg, ha Mosonmagyaróváron lakunk. S a zsebünkbe is nyúlunk, megfizetve a korszerűbb technikát, az ígért fájdalommentes kezelést és a kedvesebb szavakat, hiszen majdhogynem mindenkinek van egy rémisztő kiskori fogorvosos sztorija.



A Lajta-parti várost többen a „fogászati turizmus Mekkájának" vagy a „fogászati turizmus fellegvárának" nevezik. Persze nem is alaptalanul. Aki járt már Mosonmagyaróvár bármely szegletében, annak rögtön feltűnhet a rengeteg Zahnarzt, Zahnklinik vagy éppen Dentist felirat. Tábla, ablakon matrica, de akár elhagyatott épület előtti molinó is hirdeti a fogászatokat.



Az ember azt gondolná, hogy ebben a Mekkában kapkodnak a páciensek után a klinikák, a magánorvosok, hiszen a kínálat rettentően széles. De sajnos nem mindenkiért kapkodnak.



Ha osztrák, német, francia vagy svájci személyije van, akkor előnyt élvez, viszont ha magyar, na akkor az időpontja előtt is megcsörrenhet azzal a telefonja, hogy ne a megbeszélt délután fél 4-re menjen, hanem jóval előbb vagy éppen jóval később. A legtöbbször pedig azért, mert bejött egy több pénzzel kecsegtető külföldi munka. Mondjuk egy osztrák, egy svájci vagy éppen német meló.



Szerencsére persze kivétel is van: ebben a fellegvárban akad olyan orvos is, akihez a magyar páciens is a megadott időpontra megy, s nem túrhatja ki onnan az euróval fizető vendég.