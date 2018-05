Összefogva

Minden alkalommal meglep, hogy a Kisalföld olvasói milyen erőt tudnak megmutatni, amikor elesett embereken kell segíteni.



Alapítványunk támogatói legtöbbször a névtelenségbe burkolózva adják a segítség forintjait a jó cél érdekében, pedig néhányuk maga is támogatásra szorulna.



Az önzetlenség pedig már számtalan jóval gazdagította a megyét.



Több száz család jutott az Önök forintjaiból télen tűzifához, meleg ruhához, cipőhöz, ételhez vagy tankönyvhöz. Két évvel ezelőtt az összefogás egy olyan minőségű stroke-centrumhoz juttatta a megyeszékhelyt, ami a mai napig emberi életek tucatjait mentette meg.



A mostani kampányunk során pedig hamarosan új eszközökkel gazdagodik a Petz-kórház onkológiai osztálya.

Az az osztály, ami a legtöbb zokogást és tragédiát látja az egész kórházban. Nincs ma az országban olyan ember, aki valamilyen formában ne került volna kapcsolatba a rákkal, épp ezért mindenkit személyesen érinthet meg a Kisalföld kezdeményezése: javítsunk, ha tudunk a daganatos betegek életminőségén. Ha csak azzal tudunk segíteni, hogy beszerzünk egy gépet, ami megakadályozza a kemoterápia egyik mellékhatását, a hajhullást, akkor szerezzük be!



Egyetlen hét alatt ezrek álltak a kampány mögé.



A segítő kéz elérhető közelségbe hozta a célunkat, így hamarosan kevesebb félelemmel vethetik alá magukat a kemoterápiának a Győr-Moson-Sopron megyei betegek.



Az összefogás ismét értéket teremthet és nincs is rá más szó, mint a köszönöm...