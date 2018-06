Összeesküvések

A közelmúltban ért véget a női kézilabda-bajnokság, a hétvégén pedig a labdarúgó NB I-ben is befejezték a küzdelmeket a csapatok. Mindkét sorozatban közös: rendkívüli izgalmakat tartogatott az utolsó forduló, illetve mind a kéziseknél, mind a focistáknál komoly kritika érte a versenykiírást. Véleményem szerint egyébként jogtalanul.



Előbbi sportágban már a végjátékban gyártották a különféle összeesküvés-elméleteket, utóbbiban utólag hangzott el egy-két észrevétel. A különbség az, hogy a kézilabdában szinte kizárólag csak a győri és ferencvárosi szurkolók voltak a fő konteógyárosok, a csapatok képviselői nem ágáltak ellene, hiszen tudták, a szabály nem május végén változott meg, már az első fordulónak ilyen feltételekkel vágtak neki a csapatok.



A futballistáknál viszont a Balmazújváros edzője fejezte ki nemtetszését. Horváth Ferenc csapatának két pont előnye volt az utolsó fordulót megelőzően a Diósgyőr előtt. Az újonc a Fradit, a miskolci alakulat a Videotont fogadta. Utóbbi csapat – lévén már biztos bajnok – több fiatalt is bevetett, így is csak a hajrában tudta megszerezni ellene a győztes gólt a Diósgyőr, amely azonban nem sokra ment volna ezzel a három ponttal, ha a Balmaz is nyer. A kisváros kiscsapata viszont két öngólt vétett a szintén tartalékos, bár kétségtelen tény, rutinosabb kerettel felálló Fradi ellen, s végül csak döntetlenre volt képes. A pontazonosság esetén a több győzelem a diósgyőrieknek kedvezett, ők maradtak az élvonalban.



Ezt nehezményezte többek között Horváth Ferenc, akinek a csalódottsága érthető, de ő is tudta, a végén előfordulhat, a győzelmek száma dönt.



Az döntött, s nem a javukra, erről pedig leginkább ők tehetnek.